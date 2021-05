Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai greu mi se pare postul limbii. Limba este o gura de iad. Atata mai vorbim, atata mai clevetim, atata mai povestim, atata mai marim minciunile de prin sat pe care le mai auzim, incat ne intrebam daca mai aude Dumnezeu sau nu rugaciunea noastra. Ce-ar fi daca ne-am uita la noi si in inima noastra,…

- Denise Rifai prezinta acum emisiunea "40 de intrebari cu Denise Rifai" de la Kanal D. De-a lungul anilor, aceasta a trecut prin mai multe schimbari. Atunci cand nu e in platoul de televiziune, Denise duce o viața normala, dar stricta din anumite puncte de vedere.Emisiunea ei e una dintre cele mai urmarite…

- "Aș zice Buna-dimineața, dar nu e buna. Am inceput ziua cu aceasta știre, care m-a tulburat, fapt pentru care transmit familiei și prietenilor ei, muzicii lautarești, in special, precum și tuturor romanilor care indragesc acest gen, sincere condoleanțe. Ma rog pentru sanatatea soțului ei, și dansul…

- Postul nu indeamna doar renuntarea la mancarurile de origine animala. „Daca ar fi doar atat, ar fi o dieta medicala”, a afirmat duminica Preasfintitul Parinte Iustin al Maramuresului si Satmarului. „In post trebuie sa incepem sa iubim si sa iertam, spune Mantuitorul. Degeaba postesti, daca…

- In 1983, fotoreporterul Gerard Gascuel a fost trimis sa documenteze viața monahilor din Sfantul Munte, un loc in care nu mai fusese niciodata. In fața imaginii frapante a unui osuar, tanarul francez s-a confruntat pentru prima oara cu o intrebare esențiala, „ce este cel mai important in viața mea?”…

- Omul credinței, creștinul in special, este profund ancorat in realitațile concrete ale vieții, contrar anumitor judecați eronate, rau intenționate, lipsite de obiectivitate și, ca atare, neavenite. Credința este darul lui Dumnezeu pentru om, odata cu toate cele ce țin de existența sa. ...