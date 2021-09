Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier care putea avea consecințe dramatice s-a petrecut sambata dupa-amiaza pe DN 2 E, drumul care leaga Falticeni de Gura Humorului, in apropiere de Berchișești. Puțin dupa ora 17.00, pompierii militari au fost anunțați ca un autoturism a intrat intr-un camion, in accident fiind ...

- David Popovici a fost premiat, miercuri, de Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, pentru rezultatele de la Jocurile Olimpice. Ministrul Educației a declarat in cadrul conferinței de presa la care a fost prezent și sportivul ca David „este un exemplu de performanța”, potrivit Hotnews. La doar 16 ani,…

- In cateva secunde, o vacanta s-a transformat intr-un cosmar greu de inchipuit pentru o mama si fiice ei. Un copac s-am prabusit din cauza furtunii peste cortul in care se aflau. Una dintre copile a murit pe loc.

- In urma cu trei luni, actrița Olimpia Melinte, in varsta de 34 de ani, a devenit mama pentru a doua oara, cand a adus pe lume o fetița. Acum, vedeta a inceput filmarile pentru serialul „Vlad”, iar timpul ei este limitat. Aceasta a povestit cum face fața perioadei. „Ingrid a fost un copil foarte dorit!…

- La data de 11 iulie 2021, in jurul orei 08.00, un barbat de 64 de ani, din Blaj, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Garii, din Sebeș, la intersecția cu strazile Calarași și Dorobanți a intrat in coliziune cu un autoturism, condus de un barbat, de 51 de ani, din comuna Daia Romana.In urma accidentului…

- Astazi, de la ora 08.15, IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, va oficia Sfanta Liturghie la manastirea Capidava, judetul Constanta.Situat pe malul Dunarii, asezamantul monahal este ocrotit de catre sfintii mucenici dobrogeni, Epictet preotul si Astion monahul, pe care Biserica Ortodoxa Romana ii cinsteste…