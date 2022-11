Stiri pe aceeasi tema

- Dupa imaginile in care parintele Calistrat Chifan apare lovind doua femei, acum un alt video in care apare preotul a devenit viral. A fost filmat in timp ce isi certa enoriasii ca nu ii dau suficienti bani pentru serviciile duhovnicesti.

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, joi, la Drobeta Turnu Severin, ca societatea Tirrena Scavi, care are deja doua certificate negative si care realizeaza tronsonul 1 al Drumului Expres Craiova- Pitesti, ”nu a facut aproape nimic” si a avertizat ca daca lucrurile nu se vor imbunatati,…

- Mama Geta intervine in scandalul iscat in jurul parintelui Calistrat Chifan, care a fost filmat in timp ce lovește doua enoriașe in curtea Manastirii Vladiceni din Iași. Aceasta ii ia apararea preotului, iar declarațiile sale au starnit un val de controverse. Cum s-a filmat femeia și ce a spus.

- Preotul Calistrat a vorbit despre incidentul de la Manastirea Vladiceni din Iași. Parintele a fost filmat in timp ce lovește cu putere o femeie peste fata, aceasta cazand lata la pamant. Polițiștii au fost imediat sesizați de enoriasa care a reclamat ca atat ea, cat și sora ei au fost lovite.Parintele…

- Moment tensionant, miercuri seara, in curtea Manastirii Vladiceni, din județul Iași. La finalul slujbei, parintele Calistrat Chifan a fost implicat intr-un incident violent. Potrivit unor imagini video filmate de enoriași, ajunse in posesia Realitatea, preotul lovește o femeie peste fața. Aceasta se…

