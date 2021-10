Stiri pe aceeasi tema

- Parintele Simion Bondar de la Biserica Sfantul Andrei din Capitala a chemat-o alaturi de el pe doctorița care l-a tratat de COVID-19 sa le explice celor veniți la slujba de ce este important sa se imunizeze, potrivit imaginilor obținute de Libertatea. Imagini fara precedent duminica in Biserica Ortodoxa…

- Autoritatile din Bucuresti organizeaza, de vineri pana luni, evenimentul intitulat "Maraton al vaccinarii pentru viata", in sase centre din Capitala. In total, vor fi deschise 49 de fluxuri, care vor functiona non-stop, si vor fi disponibile toate cele patru tipuri de vaccin. Se pot prezenta pentru…

- Un cadru didactic de la Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) Cluj s-a sinucis, aruncandu-se de la etajul unui hotel din oras. Barbatul, in varsta de 33 de ani, era medic specialist in genetica medicala si lucra un spital cunoscut din Cluj-Napoca, potrivit stiridecluj.ro . Medicul era cazat de…

- In București nu mai este niciun pat liber la secțiile de terapie intensiva Covid, fiind pentru prima daca cand Capitala ajunge intr-o astfel de situație, in acest val patru al pandemiei. Beatrice Mahler, managerului Institutului Marius Nasta, a declarat la Digi24 ca paturile se elibereaza doar cand…

- Managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Capitala, dr. Beatrice Mahler, a declarat ca valul patru al pandemiei nu va fi mai bland decat cele anterioare, iar in octombrie se așteapta la 10.000 de cazuri zilnice de COVID-19. „In vara credeam ca o sa fie mai bine, dar la cum percepem…

- Romania se apropie de o situație mai dificila decat cea de anul trecut. Managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Capitala, dr. Beatrice Mahler, a declarat ca valul patru al pandemiei nu va fi mai bland decat cele anterioare, iar in octombrie se așteapta la 10.000 de cazuri zilnice…

- Preotul catolic Francisc Doboș, fost purtator de cuvant al Arhidiecezei Romano-Catolice de București, a fost numit paroh al Bisericii franceze „Sacre Coeur" din București: „Am ajuns și eu la casa...

- Se vorbește tot mai des in ultima vreme și in Romania despre un val patru al pandemiei COVID, dar și despre deja temuta varianta Delta. Adrian Marinescu, medic infecționist la Institutul Matei Balș din Capitala, a facut precizari importante cu privire la ce ar urma sa se intample in perioada urmatoare.…