Preot reținut după ce a fost prins că întreținea relații sexuale cu un adolescent Un preot din Videle a fost reținut dupa ce a fost prins ca intreținea relații sexuale cu un adolescent de doar 16 ani. Preotul a fost reținut pentru 24 de ore. Copilul in varsta de 16 ani locuia intr-un centru de plasament. Purtatorul de cuvant al Parchetului Judecatoriei Sectorului 5, Danuț Puntaru, a declarat pentru HotNews.ro ca preotul urmeaza sa fie dus la Parchet pentru audieri. Potrivit Știrilor TVR, preotul a fost prins in flagrant in timp ce intreținea relații intime cu un minor. Intreaga scena a avut loc intr-o casa din Sectorul 3 al Capitalei. Preotul este suspectat ca nu este pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

