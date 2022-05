Stiri pe aceeasi tema

- Un preot militar din regiunea Harkov considera ca razboiul declansat de Rusia in Ucraina simbolizeaza lupta dintre bine si rau, dintre Dumnezeu si diavol. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a declarat „dispus sa discute" cu omologul sau rus Vladimir Putin, „dar fara ultimatumuri", si respinge orice acord care sa-i „salveze fata" acestuia sau sa ofere „o iesire pentru Rusia" din situatia in care aceasta a intrat prin agresiunea impotriva Ucrainei.…

- Aflat in siguranța, la Cerkasi, dupa ce a reușit sa plece din Mariupol, chirurgul Mark Doroșenko a povestit, pentru postul public ucrainean, ca ultima luna traita in orașul asediat de trupele ruse i s-a parut, de fapt, „o singura zi, ca o garda mai lunga”.Faptul ca a reușit sa scape din „iadul” de la…

- Un general rus a declarat ca Moscova vrea sa cucereasca tot sudul și estul Ucrainei, obiective de razboi mult mai largi decat a recunoscut, in timp ce continua o noua ofensiva dupa ce campania sa de cucerire a capitalei Kiev s-a prabușit luna trecuta. Un general rus a declarat vineri ca Moscova vrea…

- Mai multi soldati rusi, nu doar cazuri izolate, dezerteaza din fortele invadatoare din Ucraina. Unii se predau ucrainenilor, altii se intorc spre Rusia, pe jos. Potrivit unui oficial american, moralul redus in randul trupelor ruse si problemele logistice, plus rezistenta peste asteptari a armatei ucrainene,…

- ​Jucatoarea ucraineana de tenis Elina Svitolina, invingatoare in fata rusoaicei Anastasia Potapova in primul tur al turneului WTA de la Monterrey (Mexic), a anunțat ca va dona toate castigurile obtinute la aceasta competitie armatei ucrainene, potrivit The Mirror. „Am o misiune pentru tara mea. Toate…

- Este a sasea zi a razboiului pe care Rusia il poarta in Ucraina. A fost din nou o noapte cu bombardamente intense asupra principalelor orase ucrainene, Kiev si Harkov, iar la Ohtirca, 70 de militari ucraineni au fost ucisi dupa un atac al artileriei ruse asupra bazei lor. Alarmele anti-aeriene au sunat…

- Rusia a declansat joi dimineata o ampla operatiuni militara impotriva Ucrainei, atacand direct mai multe orase si puncte cheie din Ucraina. Livemapua.com, un serviciu care documenteaza atacurile conflictului ruso-ucrainean inca din 2014, a publicat o harta cu locurile unde au fost raportate pana la…