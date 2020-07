Stiri pe aceeasi tema

- Brașov, Prahova și Dambovița sunt județele unde s-au inregistrat cele mai mari creșteri ale numarului de cazuri noi de Covid-19 in ultimele 24 de ore, potrivit datelor Grupului de Comunicare Strategica, publicate vineri. In schimb, exista și județe care nu au raportat niciun caz nou. Autoritațile din…

- Dragomirești a intrat in lupta cu COVID-19. In localitate au fost confirmate patru cazuri de COVID-19. Oameni buni, in ultimele 24 de ore, la nivelul județului Dambovița au fost confirmate nu mai puțin de 30 de cazuri noi de COVID-19 iar spitalele COVID-19 din județ .Clar, vorbim de o explozie de cazuri…

- Autoritatile sanitare si cele din domeniul muncii au dat un ordin prin care se cere evitarea folosirii aerului conditionat pentru a preveni raspandirea Covid-19. Oamenii se plang insa ca temperaturile ridicate sunt si mai greu de suportat atunci cand o porti o masca. Un ordin comun al ministerelor…

- Numarul persoanelor care si-au pierdut viata in urma infectiei cu noul coronavirus a ajuns marti la 1.354 dupa ce autoritatile au anuntat un nou deces. Este vorba de un barbat de 68 de ani din Dambovita, ce suferea de diabet zaharat, obezitate si TBC.

- Veștile sunt triste. Femeia de 82 de ani, imobilizata la pat și confirmata cu COVID-19, in data de 14 aprilie 2020, și internata la Spitalul Matei Balș, a decedat astazi. Citește și: Infirmiera de la Secția Boli Infecțioase Targoviște, confirmata cu COVID-19 Numarul deceselor in județul Dambovița …

- Autoritatile sud-coreene au transmis marti ca se folosesc de informatii oferite de operatorii de telefonie mobila pentru a-i gasi pe clientii unor cluburi de noapte din Seul unde a aparut un focar de Covid-19.

- Autoritatile au declarat un nou deces in judetul Dambovita, cel de-al patrulea. Este vorba de un barbat de 67 de ani, care a fost internat in Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste - Sectia Pneumologie, in data de 16 aprilie.

- COMUNICAT DE PRESA Cate persoane au fost testate in judetul Dambovița? Cate persoane au fost depistate pozitiv la Covid-19, Post-ul Ionel Petre (ALDE): Intrebari pentru autoritațile județene in contextul Covid-19. “Ceva nu se leaga!” apare prima data in Gazeta Dambovitei .