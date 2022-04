Stiri pe aceeasi tema

- Amenda penala de 3.000 de lei, pentru un preot din Alba implicat intr-un accident rutier: Și-a reparat mașina fara acceptul Poliției Amenda penala de 3.000 de lei, pentru un preot din Alba implicat intr-un accident rutier: Și-a reparat mașina fara acceptul Poliției Un preot care a fost implicat intr-un…

- Accident rutier in Babadag In seara zilei de 31 martie 2022, politistii din cadrul Politiei oras Babadag au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier. Din primele verificari efectuate de catre politistii ajunsi la fata locului, a reiesit faptul ca, un tanar in varsta de 19 ani, din…

- Doua persoane au murit si o alta a ajuns la spital, cu rani grave, in urma unui accident teribil, care a avut loc in aceasta seara, pe DN 11 Onesti – Bacau, pe raza localitatii Bratila, in locul numit „Curba mortii”.

- Doi soți s-au stins din viața, dupa ce un accident rutier a avut loc in Buzau. Autovehiculul in care se aflau a intrat intr-un TIR. Traficul a fost blocat pentru minute intregi. Polițiștii continua cercetarile pentru a afla cu exactitate cum s-a produs incidentul.

- Un grav accident rutier soldat cu decesul a doua persoane, sot si sotie, a avut loc miercuri seara pe DN1B, in judetul Buzau, aproape de intersectia cu drumul catre Dealul Viei. In coliziune au fost implicate un camion de mare tonaj si un autovehicul.

- Soarta a fost pana la urma extrem de cruda cu un pompier din Buzau, supravietuitor al exploziei de la Mihailesti. Duminica seara, de serviciu fiind in echipajul de descarcerare, Romeo Baciu si-a vazut copilul, victima a unui accident rutier, aruncat pe camp, dupa care a fost nevoit chiar sa il resusciteze…

- Scene de groaza pentru Liviu Puștiu! Artistul a fost recent implicat intr-un accident rurtier de proporții, de unde mașina lui a fost facuta praf, insa s-a ales și cu probleme de sanatate. Ce a pațit artistul, dar și cum s-a intamplat totul. Manelistul, declarații exclusive la Antena Stars!