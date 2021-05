Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhia Romana susține pe preotul din Suceava care l-a botezat in ianuarie pe bebelușul de șase luni, decedat ulterior in spital, merita sa fie reabilitat, relateaza Mediafax. Reacția BOR vine dupa ce medicii legiști au stabilit ca moartea baiețelului nu are legatura cu procedura din biserica si…

