Premiul pentru jurnalism al UZP va fi acordat lui Ion Spânu de la „Cotidianul” „Uniunea ziaristilor Profesionisti din Romania” (UZP), cea mai puternica organizatie profesionala a jurnalistilor, organizeaza duminica, 5 iunie 2020, de la ora 18:00, a opta editie a Galei premiilor „Eminescu, jurnalistul”, actiunea fiind transmisa in direct timp de trei ore pe pagina uzp.org.ro. Premiul „Eminescu, ziaristul” ii va fi decernat colegului nostru Ion Spanu, redactor al ziarului „Cotidianul”, „pentru consecventa, abnegatia si pasiunea de care da dovada in eternizarea geniului romanesc Mihai Eminescu”, asa cum se precizeaza pe diploma acordata. Ion Spanu este autorul volumului „Asasinarea… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

