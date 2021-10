Premiul Nobel pentru Pace 2021 a fost acordat jurnaliștilor Maria Ressa și Dmitri Muratov pentru eforturile lor de a promova libera exprimare in Filipine și Rusia, a anunțat vineri, 8 octombrie, Comitetul Nobel norvegian. Maria Ressa și Dmitri Muratov „sunt reprezentanții tuturor jurnaliștilor care apara acest ideal intr-o lume in care democrația și libertatea presei […] The post Premiul Nobel pentru Pace merge in Rusia și in Filipine first appeared on Ziarul National .