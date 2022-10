Stiri pe aceeasi tema

- Scriitoarea franceza Annie Ernaux este laureata Premiului Nobel pentru Literatura, 2022. Juriul și-a motivat alegerea ”pentru curajul și acuitatea cu care descopera radacinile, instrainarile și constrangerile colective ale memoriei personale”, conform Wikipedia. Cine este Annie Ernaux? Nascuta Annie…

- Autoarea franceza Annie Ernaux, in varsta de 82 de ani, este laureata din acest an a premiului Nobel pentru literatura, a anunțat joi, 6 octombrie, Comitetul Nobel, relateaza The New York Times.Annie Ernaux a fost recompensata „pentru curajul și acuitatea clinica cu care descopera radacinile, instrainarile…

- Premiul Nobel pentru Literatura a fost caștigat in 2022 de scriitoarea franceza Annie Ernaux „pentru curajul și acuitatea clinica cu care ea descopera radacinile, indepartarile și reținerile memoriei personale”. Amintind ca aceasta este autoare a peste 30 de opere literare, Academia Regala Suedeza de…

- Premiul Nobel pentru Literatura din 2022 a fost acordat autoarei franceze Annie Ernaux „pentru curajul și finețea cu care descopera radacinile, instrainarile și constrangerile colective ale memoriei personale”.

- Premiul Nobel pentru Literatura pentru 2022 este acordat autoarei franceze Annie Ernaux „pentru curajul și acuitatea clinica cu care descopera radacinile, instrainarile și constrangerile colective ale memoriei personale”.

- Directorul Institutului de Cercetare a Pacii din Oslo, Henrik Udal, i-a propus pe Alexei Navalnii, principalul opozant al lui Putin , aflat in prezent in inchisoare și lidera opoziției din Belarus, Svetlana Tihanovskaia , pentru Premiul Nobel pentru Pace, informeaza The Guardian . „Amandoi sunt campioni…

- Directorul Institutului de Cercetare a Pacii din Oslo, Henrik Udal, i-a propus pe Alexei Navalnii, principalul opozant al lui Putin, aflat in prezent in inchisoare și lidera opoziției din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, pentru Premiul Nobel pentru Pace, informeaza The Guardian.

- Premiul Nobel pentru Literartura se acorda in luna octombrie, iar ”campania incepe acum”, amintește filosoful francez Bernard-Henri Levy care noteaza in publicația Journal du dimanche ca scriitorul Salman Rushdie ar trebui sa primeasca in acest an prestigioasa distincție, relateaza AFP, citata de Agerpres…