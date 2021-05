Stiri pe aceeasi tema

- Biserica de lemn din satul Urși, județul Valcea, se afla printre caștigatoriei ediției 2021 a Premiilor Europene pentru Patrimoniu, anunța Comisia Europeana și Europa Nostra. In acest an, cea mai inalta distincție europeana in domeniul patrimoniului merge catre 24 de realizari exemplare din 18 țari…

- Proiectul de lege care prevede ca furnizorii de comunicații vor putea utiliza în rețelele 5G numai tehnologii, echipamente și programe software de la producatori autorizați în prealabil prin decizie a Prim-Ministrului, pe baza avizului conform al CSAT a fost adoptat, miercuri, de comisiile…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene anunța lansarea unei noi runde de consultari publice in privința Strategiei de dezvoltare economica, sociala și de mediu a Vaii Jiului și a Planului de acțiuni aferent documentului, odata cu publicarea, spre dezbatere publica, a documentelor actualizate.…

- Laserul de la Magurele a fost exclus din proiectul paneuropean de cercetare Extreme Light Infrastructure (ELI) la aproape un an de cand a fost declarat de Guvern obiectiv special de interes national. Romania a fost oficial exclusa din consortiul european ELI-ERIC, aprobat de Comisia Europeana pe 5 mai…

- In nord-vestul judetului Arges, pe malurile Topologului, la limita cu judetul Valcea se afla comuna Cepari (in trecut, Cepari-Barsesti), o localitate cu un trecut istoric ce are ca martore trei monumente istorice despre care, in afara localnicilor, prea putina lume stie.

- Virgil Popescu a declarat sambata, intr-o conferinta de presa la Prefectura Mehedinti, ca proiectul-pilot privind construirea unei centrale la Halanga a fost acceptat, in ceea ce priveste conceptul, de catre Comisia Europeana. „Va pot spune ca, practic, a fost achizitionat terenul de la Halanga, intregul…

- UE ar urma sa scoata in afara legii folosirea inteligentei artificale pentru supravegherea in masa a oamenilor – proiect de lege. Documentul de 81 de pagini, publicat prima oara de Politico, afirma ca ”supravegherea nediscriminatorie a persoanelor ar trebui sa fie interzica atunci cand este aplicata…