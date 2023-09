Stiri pe aceeasi tema

- Actrița din Barbie a ieșit la protest in fața birourilor Netflix Greva de la Hollywood, inceputa de scenariști inca din luna mai, ia amploare. Deja de la mijlocul lunii iulie, și actorii din Cetatea Filmului sunt in greva, fapt care afecteaza puternic industria cinematografica. Actrița Margot Robbie,…

- FIFA se pregateste din nou sa incoroneze cele mai bune performante din fotbalul feminin si masculin in cadrul The Best FIFA Football Awards 2023, cu o lista de nominalizari plina de vedete anuntata joi.Fanii din intreaga lume au acum posibilitatea de a vota pentru Cea mai buna jucatoare, Cel mai…

- Gala Oscarurilor onorifice, denumita Governors Awards, este organizata in fiecare an la Los Angeles pentru a recompensa artisti cu cariere exceptionale.Gala de inmanare a premiilor Oscar onorifice, considerata in general evenimentul care lanseaza noul sezon al trofeelor din industria cinematografica,…

- Printul Harry si numeroase vedete de la Hollywood, in frunte cu Leonardo Di Caprio, au asistat la primul meci pe care starul argentinian Lionel Messi l-a disputat la Los Angeles, alaturi cu noua sa echipa, Inter Miami, informeaza cotidianul Marca.

- Alejandro Gonzalez Inarritu este al doilea regizor mexican care a castigat atat Premiul Oscar pentru cel mai bun regizor, cat si premiul pentru cel mai bun regizor al Directors Guild of America, dupa Alfonso Cuaron in 2014, scrie Agerpres . Este primul regizor mexican nominalizat la Premiul Oscar pentru…

- William Friedkin, regizorul premiat cu Oscar pentru „The Exorcist” si „The French Connection”, a murit la varsta de 87 de ani, scrie The Guardian.Cineastul a murit la Los Angeles, informatie confirmata de decanul Universitatii Chapman, Stephen Galloway, un prieten al sotiei si fostului producator…

- Actorii greviști de la Hollywood și-au aratat dragostea pentru hitul de televiziune „Bridgerton”, marți (18 iulie), la linia de pichet, in fața Netflix, din Los Angeles, imbracandu-se in ținute in stilul secolului al XVIII-lea, conform Reuters. Umbrelele erau utile pentru a-și face umbra, sub soarele…