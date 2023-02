Premiile César. Care este marele câștigător al ediției 2023. Lista completă a premiilor Filmul politist „La Nuit du 12” a fost desemnat „Cel mai bun film” la cea de-a 48-a editie a galei premiilor Cesar care a avut loc, vineri seara, in sala Olympia din Paris. Productia a castigat in total sase trofee. Surprizele serii: aparitia surpriza a lui Brad Pitt care i-a oferit un Cesar onorific regizorului David Fincher si cea a unei militante ecologiste care a intrerupt pentru cateva momente ceremonia. Benoit Magimel a castigat premiul Cesar pentru „cel mai bun actor” cu rolul din „Pacifiction: Tourment sur les Iles” de Albert Serra. Magimel a castigat si anul trecut trofeul la aceasta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prezentam mai jos lista completa a trofeelor atribuite la cea de-a 48-a editie a galei de decernare a premiilor Cesar, organizata aseara la Paris. Cel mai bun film – ‘La Nuit Du 12’ Cea mai buna actrita in rol principal – Virginie Efira (”Revoir Paris”) Cel mai bun actor in rol principal – Benoit Magimel…

- Irina Rimes și iubitul ei francez, David Goldcher, petrec o frumoasa vacanța in Bora Bora. Cantareața și-a bucurat fanii cu imagini spectaculoase, dupa ce a vizita mai multe insule din Polinezia Franceza, situata in Oceanul Pacific.

- Un film documentar unic in spațiul cultural romanesc, realizat de Centrul de Cultura „Augustin Bena” Alba, va fi difuzat de TVR Filmul documentar „Orchestra Romana de Folclor pe urmele domnitorului Alexandru Ioan Cuza”, o producție a Centrului de Cultura „Augustin Bena” Alba, va fi difuzat in aceasta…

- La bord se aflau 68 de pasageri, inclusiv 15 cetateni straini si patru membri ai echipajului.“Este putin probabil sa existe vreun supravietuitor”, a declarat Tek Prasad Rai, purtator de cuvant al politiei.Patru tineri pasageri, veniti in vacanta din India, transmiteau in direct pe Facebook faza finala…

- CTP, reacție uluitoare despre filmul Teambuilding, o comedie ce prezinta relația dintre angajați și șefi in cadrul marilor companii. Deși a strans cele mai mari incasari din cinematografia romaneasca din ultimele trei decenii, in valoare de 4, 65 milioane de dolari, pelicula a fost aspru criticata de…

- „Avatar 2: The Way of Water”, filmul regizat de James Cameron, a continuat sa domine box office-ul in weekendul de Anul Nou. Cel de-al doilea film din seria Avatar a adus venituri de 63,4 milioane de dolari pe plan intern in weekendul de Anul Nou, transmite News.ro . Pana acum, filmul a castigat 421,6…

- Figurina animatronica originala E.T Extraterestrul, folosita in filmul omonim al lui Steven Spielberg, a fost vanduta la licitatie in acest week-end pentru suma de 2,6 milioane de dolari (2,45 milioane de euro), potrivit organizatorilor vanzarii, relateaza AFP.

- Seria Fast and Furious a ajutat, fara indoiala, la popularizarea industriei de tuning auto. Totodata, franciza a ridicat mai multe modele pe cele mai inalte culmi. Cele mai bune exemple ar fi Toyota Supra și Nissan Skyline GT-R, din generația R34. Acum, exemplarul Skyline GT-R, vopsit in gri și albastru,…