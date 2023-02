Stiri pe aceeasi tema

- Prezentam mai jos lista completa a trofeelor atribuite la cea de-a 48-a editie a galei de decernare a premiilor Cesar, organizata aseara la Paris. Cel mai bun film – ‘La Nuit Du 12’ Cea mai buna actrita in rol principal – Virginie Efira (”Revoir Paris”) Cel mai bun actor in rol principal – Benoit Magimel…

- Lidl a facut un anunț important pentru romani! In toate magazinele se vor vinde maine, 13 februarie 2023, produse de calitate sub 5 lei. Iți prezentam lista completa cu oferta propusa de lanțul de supermarketuri. Tot ce trebuie sa știi.

- Nominalizarile Oscar 2023. Lista completa. Ce filme se bat pentru cele mai multe premii Academia Americana de Film a anunțat ieri oficial nominalizarile la Premiile Oscar 2023. Oscarurile reprezinta cel mai așteptat al anului in industria cinematografica. Evenimentul va avea loc pe data de 12 martie,…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat miercuri, lista completa a spitalelor noi care vor fi construite in țara noastra prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat lista celor 27 de spitale, pavilioane și secții noi care vor fi construite…

- Globurile de Aur 2023 care recompenseaza cele mai bune performanțe ale anului 2022 in materie de cinema și televiziune au avut loc marți noapte spre miercuri, la Los Angeles. Marcata de multe scandaluri și controverse in ultimii ani, Globurile de Aur au revenit in forța. Cea de-a 80-a editie a premiilor…

- Filmul autobiografic "The Fabelmans", de Steven Spielberg, și tragicomedia "The Banshees of Inisherin" au cucerit cele mai importante premii la Globurile de Aur in cadrul unei gale care a avut loc marți noapte, la Los Angeles, in format fizic si in prezenta unui numar mare de staruri de film si de televiziune,…

- Guvernul, generos cu județul Alba, de Craciun: 66 de orașe și comune au primit bani din fondul de rezerva. Lista completa Guvernul a dat primariilor peste 924 de milioane de lei din Fondul de rezerva, bani obținuți din colectarea TVA, potrivit unei Hotarari aflata pe agenda ședinței de luni, 19 decembrie.…

- E Distributie Dobrogea a redus pe cat posibil numarul intreruperilor programate pentru buna administrare si functionare a retelei de distributie a energiei electrice, pentru a minimiza disconfortul clientilor. Lucrarile au fost reduse la cele care sunt necesare. Regretam neplacerile resimtite de clienti…