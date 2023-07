Stiri pe aceeasi tema

- Elevii romani au obținut șase medalii (una de aur, trei de argint, doua de bronz) și doua mențiuni onorabile la olimpiada desfașurata saptamana aceasta (23 – 29 iulie) in Bansko, Bulgaria.

- Performanța istorica pentru cinci elevi romani la Olimpiada Internaționala de Fizica, care s-a desfașurat in Japonia. Echipa țarii noastre - formata din patru copii de la Liceul de Informatica București și unul de la „Grigore Moisil” din Timișoara - au adus acasa trei medalii de aur și doua de argint.…

- Metropola New York a venit cu o soluție inedita pentru a curața intr-un mod ecologic parcurile. Caprele Charlie, Cowgirl, Mallomar si Chico au misiunea ca vara aceasta sa manance buruienile care cresc pe stancile sectiunii Forever Wild. Aici este o arie naturala protejata și un refugiu pentru pasari…

- Politehnica Iasi a invins formatia kosovara KF Drita cu scorul de 1-0 (1-0), sambata, la Bansko, intr-un meci amical jucat in stagiul de pregatire din Bulgaria. CITESTE SI Romania poate caștiga inca o medalie la Jocurile Europene Cracovia 2023: Suntem in finala mica la teqball 08:25 2 Pe stadionul…

- Medalie de aur și locul I absolut pentru timișoreanul Vlad Oros, la Olimpiada de Fizica a Uniunii Europene. Lotul de elevi al Romaniei a obținut cel mai bun rezultat la Olimpiada de Fizica a Uniunii Europene, desfașurata in perioada 16-20 iunie. Cinci elevi, printre care și Vlad Oros, au format...