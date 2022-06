Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a avut o intrevedere cu seicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presedintele Emiratelor Arabe Unite (EAU), cu care a discutat despre diversificarea resurselor de aprovizionare cu petrol si gaze, in contextul situatiei tensionate din regiunea Marii Negre.

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a afirmat, luni, la sediul partidului, inainte de sedinta conducerii PSD, despre discutiile din coalitie privind modificarile aduse Codului Fiscal, ca s-a saturat ca, la fiecare discutie asezata, sa apara tot felul de tiriplici care vin si isi dau cu parerea, dupa ce…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, joi, in deschiderea sedintei Executivului, dupa aprobarea primei cereri de finantare din cadrul PNRR, ca avem nevoie de acelasi efort sustinut, de aceeasi coordonare, pentru a putea sa indeplinim jaloanele, tintele si in felul acesta sa asiguram coerenta implementarii…

- Printul mostenitor al emiratului Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, a fost ales sambata presedinte al Emiratelor Arabe Unite (EAU), dupa moartea șeicului Khalifa bin Zayed Al-Nahyan, scrie digi24.ro

- Romania iși propune sa construiasca un avion militar romanesc, a anunțat, sambata, ministrul Economiei, Florin Spataru. Deja, discuții pe aceasta tema au avut loc ieri la Craiova. ”Am avut discuții ieri (vineri – n.r.) la Craiova pe aceasta tema, este un mesaj pe care l-am lansat catre industria aeronautica…