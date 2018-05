Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila va efectua, in perioada 10-13 mai 2018, o vizita la Vatican. In data de 11 mai 2018, premierul va fi primit in audiența de Sanctitatea Sa Papa Francisc, iar ulterior va avea o intrevedere cu cardinalul Pietro Parolin, Secretar de stat al Sanctitații Sale. De asemenea,…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca va pleca joi dupa-amiaza intr-o vizita la Vatican, unde va fi primita in audienta de Papa Francisc. "In aceasta dupa-amiaza, voi pleca intr-o vizita la Vatican, unde voi fi primita in audienta de Sanctitatea Sa Papa Francisc", a declarat Dancila.…

- Prim-ministrul Viorica Dancila se va intalni, marti, la ora 10,00, la Palatul Victoria, cu reprezentanti ai sindicatelor din Sanatate. La intalnire vor participa si ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Lia Olguta Vasilescu, si ministrul Finantelor…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca se va intalni marțea viitoare, pe 8 mai, cu reprezentantii federatiei sindicale din sanatate pentru a gasi solutii la problemele pe care acestia le ridica. Premierul a precizat ca ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, i-a prezentat deja propunerile formulate de reprezentantii…

- Premierul Viorica Dancila se va intalni luni, la ora 13, cu managerii spitalelor, pe agenda intalnirii fiind inclusa tema salariilor din sistemul de sanatate, informeaza un comunicat al Guvernului. Prim-ministrul Viorica Dancila le-a solicitat miercuri ministrilor sanatatii, muncii si…

- Premierul Viorica Dancila participa joi la reuniunea conducerii Comisiei nationale pentru trecerea la moneda euro, la ora 17,00, la Palatul Victoria, informeaza Biroul de presa al Guvernului. AGERPRES

- Declarația unica, pe agenda Guvernului de joi. Premierul Viorica Dancila a anunțat, la inceputul ședinței Executivului, ca persoanele care trebuie sa plateasca impozitul pe venit, vor completa un singur formular, anual, care va putea fi depus și online. Termenul pentru depunerea declarației unice, pentru…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, sambata, ca ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, si ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, vor merge la Bruxelles, afirmand ca membrii Guvernului trebuie sa aiba intalniri punctuale si eficiente cu oficialii europeni. „Am vazut critici ca nu am luat cu mine…