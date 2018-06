Stiri pe aceeasi tema

- "Avand in vedere importanta dialogului intre Guvern si Parlament pe acesta tema, imi exprim, domnule presedinte, disponibilitatea de a prezenta in plenul Parlamentului Romaniei, in perioada imediat urmatoare, stadiul procesului de pregatire si temele de interes care vor sta la baza Programului de…

- Premierul Viorica Dancila, invitata pe 20 iunie in plenul Parlamentului, pentru a prezenta stadiul procesului de pregatire pentru preluarea de catre Romania a Presedintiei semestriale a Consiliului Uniunii Europene in ianuarie 2019. Birourile permanente reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor au…

- Presedintele Comisiei pentru politica externa a Senatului, senatorul PSD de Vrancea Cristian Dumitrescu, a avut o intrevedere, marți, cu membrii delegatiei Grupului de prietenie cu Romania din Parlamentul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, condusa de Bob Blackman,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat vineri, la Varsovia, dupa intrevederea cu omologul polonez, Mateusz Morawiecki, ca pe viitor Executivul vrea sa organizeze la Bucuresti forumul de afaceri romano-polon pentru dezvoltarea antreprenoriatului si a relatii bilaterale economice. Premierul…

- Sedinta a coalitiei guvernamentale, la Palatul Victoria Calin Popescu Taricean. Foto: Agerpres. Sedinta a coalitiei guvernamentale, astazi, la Palatul Victoria. Presedintii PSD si ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, au discutat cu premierul Viorica Dancila. Întâlnirea…

- Ca urmare a modificarii legislației europene (Regulamente noi), programele anterioare de incurajare a consumului de fructe si legume in școli, respectiv de distribuire a laptelui in școli se unifica in Programul pentru școli, sub aceleași reguli si principii de implementare, incepand cu anul școlar…

- Consiliul Interministerial pentru Pregatirea si Exercitarea Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene s a reunit, marti, 8 mai 2018, la Palatul Victoria, intalnirea de lucru fiind prezidata de prim ministrul Viorica Dancila, potrivit comunicatului emis de Biroul de Presa al Guvernului.In cadrul…

- Consiliul Interministerial pentru Pregatirea și Exercitarea Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene s-a reunit, marți, 8 mai 2018, la Palatul Victoria, intalnirea de lucru fiind prezidata de prim-ministrul Viorica Dancila. In cadrul reuniunii, au fost prezentate progresele inregistrate in…