In cursul convorbirilor, premierul roman a evidentiat oportunitatile pentru dinamizarea dialogului politic, inclusiv la nivel inalt, dintre Romania si Republica India.

"Avand in vedere ca, in anul 2018, cele doua state sarbatoresc 70 de ani de la stabilirea relatiilor diplomatice si 5 ani de la stabilirea Parteneriatului Extins, s-a discutat, cu aceasta ocazie, despre modalitatile de a marca, in ambele state, cele doua evenimente aniversare", se arata intr-un comunicat al guvernului.

Totodata, Dancila a subliniat prioritatea acordata de Guvern pentru extinderea colaborarii economice…