- Premierul suedez Stefan Lofven a anuntat vineri componenta guvernului sau, care este neschimbata comparativ cu precedentul sau cabinet si cuprinde membri ai Partidului Social-democrat si ai Verzilor, informeaza Reuters. Lofven (63 de ani) le-a desemnat pe social-democratele Magdalena Andersson…

- Liderul social-democrat suedez Stefan Lofven a fost reinvestit miercuri de parlament in functia de prim-ministru, un vot care pune capat crizei politice din ultimele saptamani, dar care il lasa pe premier sa navigheze intr-un peisaj politic marcat de incertitudini inaintea alegerilor de anul viitor,…

- Liderul social-democrat suedez Stefan Lofven a primit joi mandatul de a incerca sa formeze un nou guvern, a anuntat presedintele parlamentului de la Stockholm, Andreas Norlen, transmite Reuters. In cazul in care Lofven va reusi sa formeze un nou executiv, votul in parlament (Riksdag) ar…

- Stefan Löfven, premierul interimar al Suediei, a fost însarcinat cu formarea unui nou guvern, un vot în Riksdag, parlamentul de la Stockholm, urmând sa aiba loc saptamâna viitoare pentru a-i testa potențiala majoritate parlamentara, relateaza Reuters.„Am vorbit…

- Liderul partidului Moderatii (conservator), Ulf Kristersson, a renuntat la tentativa de a forma noul guvern in Suedia, transmit dpa si Reuters. Ulf Kristersson a declarat joi ca a ajuns la concluzia ca 175 de membri ai parlamentului (Riksdag) vor vota impotriva sa, ceea ce ar face imposibil un guvern…

- Premierul suedez Stefan Löfven a demisionat luni, sarcina gasirii unei majoritați care sa susțina un nou guvern revenindu-i acum președintelui parlamentului, anunța Reuters și The Guardian.Löfven avea un termen limita de pâna luni la miezul nopții pentru a decide daca demisioneaza…

- Premierul social democrat Stefan Löfven, aflat la putere din 2014, a pierdut încrederea parlamentului prin adoptarea unei moțiunii de cenzura, o premiera istorica pentru Suedia, relateaza Reuters și Associated Press. Motiunea a fost introdusa saptamâna trecuta dupa ce micul…

- Premierul suedez Stefan Lofven a pierdut increderea parlamentului in guvernul sau, o premiera in istoria politica a Suediei, transmit agentiile internationale de presa. Motiunea a fost introdusa dupa ce Partidul Stangii si-a retras recent sprijinul pentru fragilul guvern minoritar al lui…