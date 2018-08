Stiri pe aceeasi tema

- Seful guvernului socialist al Spaniei, Pedro Sanchez, a exclus miercuri posibilitatea de a face din mauzoleul dictatorului Franco un "loc de reconciliere" si "al memoriei", dupa cum il indeamna totusi partidul sau si experti, informeaza AFP. "Valea celor Cazuti (numele mauzoleului lui…

- Cancelarul german, Angela Merkel, va efectua o vizita in Spania la sfarsitul acestei saptamani pentru a discuta cu seful guvernului spaniol, Pedro Sanchez, despre migratie si alte probleme europene importante, transmite marti agentia DPA. Intalnirea informala dintre Merkel si Sanchez va avea loc sambata…

- Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, a asigurat in cadrul summitului NATO de la Bruxelles ca ințelege cererea președintelui american Donald Trump, subliniind ca va fi un aliat fidel, dar a cerut o analiza mai profunda asupra a ceea ce presupune o aparare comuna, scrie El Mundo, potrivit Mediafax.La…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, ar trebui sa ofere "respect" si "cooperare" Italiei, a declarat vicepremierul si ministrul de interne italian, Matteo Salvini, potrivit dpa, informeaza Agerpres.Intrebat la ce se asteapta de la discutiile de vineri de la Paris dintre Macron si premierul…

- Seful guvernului spaniol, socialistul Pedro Sanchez, a indemnat vineri la cooperare "pentru o noua Europa, in care egoismele nationale nu vor prevala", in conditiile in care statele membre ale Uniunii Europene sunt divizate asupra politicii migratiei, informeaza AFP, preia Agerpres.Sanchez…

- Spania a decis sa primeasca din motive umanitare nava cu peste 600 de migranti la bord, refuzata de Italia si Malta si care se afla acum în apele Marii Mediterane. Premierul spaniol, Pedro Sánchez, a dat instructiuni ca vasul sa fie primit în portul Valencia. Seful…

- Spania a acceptat sa primeasca nava cu 629 de migranti salvati sambata in largul Libiei, dupa ce Italia si Malta au refuzat debarcarea migrantilor pe teritoriul lor, a anuntat luni seful guvernului spaniol, Pedro Sanchez, citat de AFP si Reuters. ''Seful guvernului, Pedro Sanchez,…