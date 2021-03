Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia guvernamentala cvadripartita din Slovacia trece prin tensiuni dupa ce premierul Igor Matovic a dispus cumpararea unor doze de vaccin rusesc Sputnik V fara acordul partidelor aflate la guvernare, scrie miercuri agentia Reuters, potrivit AGERPRES. Acest guvern a avut frecvent disensiuni…

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, spune ca a discutat cu Vladimir Putin in ce privește folosirea vaccinului anti-Covid dezvoltat in Rusia, Sputnik V, insa a precizat ca o posibila comanda va fi realizata doar daca serul este aprobat in Uniunea Europeana.

- Slovacia - tara cu cea mai mare rata a mortalitatii din cauza covid-19 in lume - a primit primul lot de vaccin rusesc Sputnik V, a anuntat premierul Igor Matovic, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. Citește și: SONDAJ CURS - PNL isi incepe scaderea, PSD stagneaza USR-PLUS si AUR isi conserva…

- Republica Slovaca a autorizat vaccinul rusesc Sputnik V. Primele doze au fost livrate luni, in data de 1 martie. Astfel, Slovacia devine al doilea stat din Uniunea Europeana, dupa Ungaria, care inregistreaza Sputnik V. „Puteți vedea in spatele meu un prim transport din cele doua milioane de vaccinuri…

- Slovacia - tara cu cea mai ridicata rata de mortalitate din cauza COVID-19 pe cap de locuitor in ultima saptamana in lume, conform site-ului Our World in Data - a primit luni primul lot de vaccin rusesc Sputnik V, dintr-un total de 2 milioane de doze comandate Rusiei, a declarat luni premierul slovac…

- Ucraina a acuzat miercuri un grup anonim de hackeri rusi de incercarea de a difuza documente malware printr-un sistem web care asigura circuitul documentelor guvernamentale, dar fara a mentiona daca sistemul a avut de suferit, relateaza Reuters si Ukrinform. Kievul a acuzat anterior Moscova de orchestrarea…

- Prim-ministrul Slovaciei, Igor Matovic, a grabit guvernul țarii sa cumpere vaccinul impotriva coronavirusului "Sputnik V". El a criticat pe Facebook decizia Cabinetului de a amina procurarea preparatului inainte de inregistrarea sa prealabila in Uniunea Europeana. El a atras atenția asupra faptului…

- Slovacia ar putea incepe negocieri pentru a achizitiona vaccinul rusesc Sputnik V, chiar daca acesta nu este autorizat de Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), au indicat marti oficiali de la Bratislava, transmite Reuters, potrivit AGERPRES. 'Este oportun pentru guvern sa inceapa discutii…