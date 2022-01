Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ionel Ciuca a avut, vineri, 14 ianuarie, consultari cu reprezentantii Asociatiei Romane a Bancilor, in contextul dialogului deschis pe care Guvernul il are cu mediul economic si cu structurile asociative, informeaza Guverul Romaniei. Operationalizarea Planului National de Redresare…

- “Avem nevoie de un parteneriat real, care sa valorifice potentialul de dezvoltare economica a Romaniei, acces la capital pentru mediul de afaceri si sustinere in complementaritate cu zecile de miliarde de euro care vor intra in tara in urmatorii ani, prin PNRR si Programele Operationale. Pe langa cele…

- PMP condamna faptul ca Guvernul PSD – PNL – UDMR nu are nici pana in acest moment functionale mecanismele institutionale interne pentru folosirea efectiva a banilor pe care Uniunea Europeana ni-i acorda prin PNRR. Nu exista nici macar normele de aplicare interna a Planului National de Redresare si…

- Ministrul Fondurilor Europene, Dan Vilceanu, a anuntat ca Guvernul a atins toate jaloanele aferente lunii decembrie pe care autoritatile romane si le-au asumat prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), precizand ca Executivul „trateaza cu maxima seriozitate” rolul pe care il are in implementarea…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta ca Guvernul a adoptat, joi dupa-amiaza, o hotarare prin care se aloca peste 500 de milioane de euro pentru masuri care au ca scop reducerea abandonului scolar. Conform ministrului, pragul maxim privind acest fenomen in anul 2020 a fost depasit cu 25% fata…

- Ordonanța care va stabili cum vor fi cheltuiți banii din PNRR Ședința de guvern a Cabinetului Ciuca. FOTO: gov.ro Guvernul are pe agenda ședinței de astazi ordonanța de urgența care va stabili cum vor fi cheltuiți banii din Planul National de Redresare și Reziliența. Aceasta…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, ca Guvernul doreste o dezvoltare echitabila a fiecarei regiuni si a fiecarui judet si nu sa directioneze fondurile doar catre unele dintre acestea. "Este prima data cand aud acest subiect. Nu guvernam tara pentru a ne duce cu fondurile predilect catre…

- Potrivit unui comunicat al Executivului, este vorba despre doua memorandumuri prin care Guvernul a mandatat Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene si Ministerul Finantelor sa semneze Acordul privind contributia financiara nerambursabila si Acordul de imprumut dintre Comisia Europeana si Romania."Prin…