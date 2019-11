Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit programului de vineri al prim-ministrului, intalnirea va avea loc la sediul BNR. Banca Nationala a Romaniei urmeaza sa prezinte vineri, la ora 11,00, raportul trimestrial asupra inflatiei. Potrivit unui comunicat al Bancii Centrale referitor la deciziile Consiliului de administratie…

- Rata anuala a inflației se va plasa ușor deasupra intervalului țintei la finele anului curent, urmata de revenirea și menținerea acesteia in jumatatea superioara a intervalului, pana la finele orizontului prognozei, pe o traiectorie inferioara celei prognozate anterior, a anunțat miercuri BNR.La…

- BNR, ”ingrijorata de deteriorarea deficitului bugetar” Foto arhiva O deteriorare a deficitului bugetar ne îngrijoreaza si asteptam discutii cu Ministerul de Finante si cu Guvernul, a declarat, astazi, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. Potrivit BNR, incertitudini si riscuri crescute…

- Banca Nationala a Romaniei va ramane cu o rata de politica monetara sub rata inflatiei, dar asta este moda in Europa si in lume, si institutia nu are cum sa iasa din aceasta noua paradigma a dobanzilor negative, a afirmat, miercuri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, in cadrul…

- Banca Nationala a Romaniei este ingrijorata de o deteriorare a deficitului bugetar, dar nu speriata, si spera ca acest lucru sa nu se intample, a declarat miercuri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, in cadrul unei conferinte. "O deteriorare a deficitului bugetar bineinteles…

- ​Suntem preocupați sa nu deterioram dezechilibrele din economie. Daca ne uitam în Europa, vedem ca suntem singurii cu un deficit extern atât de ridicat. Daca citiți atent comunicatul nostru veți vedea ca avem semnale pozitive în aceasta privința, a spus miercuri guvernatorul BNR la…

- 'As vrea sa clarificam un lucru care a tot fost spus in spatiul public in ultimii ani de zile, ultimii 10 ani de zile, si nu este adevarat. Sa incepem cu 2008. Nu a fost niciodata o declaratie publica a guvernatorului Bancii Nationale care sa faca referire la mine sau la vreo institutie in care eu…

- Lidrul PNL Ludovic Orban, desemnat de partid sa ocupe functia de premier, a avut, luni, o intalnire cu guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, la sediul BNR. Presedintele PNL a confirmat, la Parlament, unde s-a reunit conducerea partidului, ca a avut o discutie, pe probleme economice, cu Isarescu. "Mi se…