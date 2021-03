Premierul sesizează DNA după raportul Corpului de Control privind tragedia de la Institutul „Matei Balș” din București Premierul Florin Cițu a anunțat, marți, ca va sesiza DNA cu privire la tragedia care a avut loc in dimineața zilei de 29 ianuarie 2021 la Institutul „Matei Balș” din București. Șeful Guvernului a primit raportul Corpului de Control care conține mai multe nereguli. „Ministerul Santații nu a venit cu propriile rapoarte, de aceea am venit cu acest raport. Sunt mai multe lucruri prezentate de Corpul de Control. A funcționat fara autorizație de securitate la incendiu, pereții cailor de evacuare nu erau rezistenți la foc, fara dispozitive de alarmare optice și acustice. Instalatia de detectare, semnalizare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Premierul Florin Cițu a anunțat marți ca a primit raportul Corpului de Control in legatura cu incendiul de la Institutul Matei Balș. Acesta a anunțat ca va sesiza DNA pentru mai multe nereguli și ca așteapta ca Ministerul Santații sa ia și alte masuri.

