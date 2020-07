Stiri pe aceeasi tema

- Premierul R. Moldova, Ion Chicu, sustine ca a obtinut cetatenia Romaniei in 2001-2002, atunci cand activa in domeniul afacerilor. Prim-ministrul nu a oferit detalii despre afacerile in care era implicat, dar a precizat ca acestea se desfasurau inclusiv pe teritoriul Romaniei.

- Premierul Republicii Moldova, Ion Chicu, regreta ca postarea sa de pe Facebook a fost greșit ințeleasa de autoritațile de la București. Cu toate acestea, Chicu continua sa reproșeze oficialilor guvernamentali romani ca nu ar trebui sa se implice in problemele țarii sale.Subiectul privind comentariul…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, intervine în scandalul generat de declarațiile premierului Ion Chicu, care a raspuns unor critici ale europarlamentarului Siegfried Muresan spunând ca România este cea mai corupta tara din Europa. Dodon sare în apararea lui Chicu și…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan spune, dupa atacul premierului Republicii Moldova la adresa Romaniei, ca spera ca autoritatile de la Chisinau sa nu fie un obstacol in dorinta autoritatilor de la Bucuresti de a-i ajuta pe romanii basarabeni. Declarațiile premierului moldovean Ion Chicu potrivit carora…

- MAE reacționeaza la o postare a premierului Republicii Moldova, Ion Chicu, spunand ca a facut declarațiile denigratoare la adresa Romaniei „absolut inacceptabile”. Ion Chicu a scris, cu referire la Siegfried Mureșan, ca se uita „la baiețașii aștea romani oploșiți prin structurile europene”. „Fața de…

- Ambasadorul Republicii Moldova la București a fost convocat vineri, 22 mai, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, in urma unor afirmații ”denigratoare la adresa Romaniei” facute pe o rețea sociala de Ion Chicu, premierul de la Chișinau, informeaza un comunicat al MAE.Declarațiile premierului Ion…