Stiri pe aceeasi tema

- Medicii romani au venit in Republica Moldova pentru a ajuta, dar și pentru a invața de la specialiștii locali cum se trateaza COVID-19, a declarat, luni, premierul moldovean Ion Chicu, citat de TV 8 și Pro TV Chișinau.”Toți care vin la noi sa ne ajute au și oportunitatea sa invețe de la medicii noștri…

- Premierul Ludovic Orban anunta ca problema testelor pentru COVID-19 este, practic, solutionata, in acest moment. El a declarat, la Iasi, ca UNIFARM, firma de achizitii a statului, are un contract pentru kituri de testare pentru 2 milioane de cetateni.Premierul a fost intrebat daca, in acest moment,…

- CHIȘINAU, 29 apr – Sputnik. Ministrul Afacerilor Externe al Romaniei, Bogdan Aurescu, vine maine la Chișinau. © RIA Novosti / Andrei ArkhipovExperți din Ungaria vor ajuta Moldova sa lupte cu efectele secetei asupra agriculturii Intr-un comunicat de presa al Ministerului Afacerilor Externe…

- Azi se implinesc 10 ani de la semnarea tratatului strategic dintre Republica Moldova și Romania. Cu acest prilej, premierul Ion Chicu le-a mulțumit vecinilor pentru suportul acordat in ultimii ani și a spus ca țara noastra va face tot ce este posibil pentru a continua acest parteneriat. Declarațiile…

- Retailerii de produse nealimentare sunt printre cei mai afectati de masurile luate in timpul starii de urgenta pentru a preveni raspandirea Covid-19. 45% dintre chiriasii din retail asteapta o scadere a afacerilor de peste 30% in 2020 si alti 39% prevad un declin de pana la 30%, ca urmare…

- INTR-O SINGURA ZI… Ministrul Sanatatii, Dr. Nelu Tataru, a efectuat in aceasta dupa-amiaza o vizita in vama Albita, scopul acesteia fiind verificarea numarului de cetateni care intra in Romania prin vama Albita, dar a vrut sa evalueze personal si ajutoarele care sunt trimise de Romania, in Republica…

- Alte 22 de cazuri noi de infecție cu COVID-19 confirmate astazi de laboratorul ANSP, dintre care 18 cu transmitere locala (Chișinau, Soroca, Ștefan-Voda, Balți, Ialoveni, Transnistria) și 4 de import, la cetațeni reveniți din Romania, Rusia, Franța și Marea Britanie. In total, in Republica Moldova…

- Medicii aflati in prima linie a luptei cu noul coronavirus se bucura pentru fiecare pacient salvat din ghearele mortii. Este si cazul medicilor spanioli care traiesc momente emotionante atunci cand starea unui bolnav aflat pana atunci in stare critica se amelioreaza.