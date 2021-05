Premierul pune gând rău primăriilor PSD: „Avem cel mai mic grad de colectare în unităţile administrate de PSD-işti” Primul-ministru a afirmat, la un post TV, ca exista administratii locale, in special cele cu primari social-democrati, ale caror venituri proprii sunt mai mici decat cheltuielile aferente platii salariilor functionarilor publici."Noi vedem ca avem cel mai mic grad de colectare in unitatile administrate de PSD-isti. Asta e problema acestor oameni si eu va spun ca ma gandesc foarte serios ca acele unitati administrativ-teritoriale unde gradul de colectare este mic sa nu mai dam bani de la buget in reechilibrare, deci sa dam bani suplimentar sa isi acopere costuri de intretinere si asa mai departe.… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

