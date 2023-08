Stiri pe aceeasi tema

- Spania ar putea avea prima participare de extrema-dreapta la guvernare de la dictatura lui Francisco Franco, sondajele efectuate in ultima saptamina de campanie - si date publicitatii duminica seara, dupa inchiderea urnelor - aratind ca Partidul Popular (PP) de centru-dreapta si Vox, partidul anti-musulman…

- Daca in aceasta seara sondajele se vor confirma, este posibil ca, pentru prima oara de la moartea dictatorului fascist Franco in 1976, sa asistam la apariția unui guvern in care sa fie inclus partidul VOX, cu o linie naționalista dura.

- Emisfera nordica incepe luni o noua saptamana sub o caldura apasatoare, in Europa fiind asteptate temperaturi de peste 40°C cum este cazul in Italia sau chiar alerte de canicula in Spania, incendii devastatoare care continua sa faca ravagii in Canada si California, relateaza AFP, informeaza Agerpres.…

- Europarlamentarii au dezbatut o rezoluție in plen in care susțineau ca cele doua țari trebuie acceptate in urmatoarele luni. Parlamentul de la Strasbourg cere Consiliului Uniunii Europene sa voteze fara intarziere in favoarea aderarii celor doua state.La ultimul vot Austria și Olanda s-au opus. Textul…

- Romania și Bulgaria ar putea sa intre in Schengen in urmatoarele șase luni. Spania a preluat la 1 iulie conducerea Uniunii Europene, iar problema Schengen este o prioritate pe agenda guvernului de la Madrid. Guvernul spaniol a susținut puternic Romania in ultimul an și jumatate pentru a intra in Schengen,…

- Premierul Marcel Ciolacu i-a promis deputatului PSD de Cluj, Patriciu Achimaș-Cadariu, ca Legea privind Planul National de Combatere a Cancerului va fi implementata, iar acesta a transmis intr-un comunicat de presa ca va vota “pentru” investirea noului Guvern in Parlament.

- Romania se afla pe locul doi in Europa, dupa Spania, in ceea ce priveste incendiile de padure. Pierderile economice globale din 2022 cauzate de dezastre naturale au atins 313 miliarde de dolari, cu 4% peste media secolului 21. Sunt rezultatele unui studiu al AON, unul dintre liderii globali ai pietei…