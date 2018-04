Stiri pe aceeasi tema

- Iohannis nu a reușit sa o contacteze pe Viorica Dancila, pentru a discuta despre scandalul Ambasadei din Israel, au precizat pentru Libertatea surse politice. șeful statului a vrut sa discute cu șefa Executivului despre consecințele adoptarii Memorandumului prin care se dorește relocarea Ambasadei țarii…

- Ministerul de Externe reactioneaza in legatura cu mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim si anunta ca a fost lansat un proces de analiza si evaluare, iar procesul cuprinde si analiza interinstitutionala, dupa ce presedintele Klaus Iohannis spune ca nu a fost consultat.

- Mutarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim naste un nou scandal intre Guvern si Presedintie. Liviu Dragnea a anuntat, in exclusivitate la Antena 3, ca Guvernul a adoptat un memorandum prin care s-a decis inceperea procedurilor pentru mutarea efectiva a ambasadei. Președintele…

- Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide inceperea procedurilor pentru mutarea efectiva a ambasadei din Israel, de la Tel Aviv, la Ierusalim, a anuntat joi presedintele PSD, Liviu Dragnea la Antena3.

- Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti, intrebat daca va fi sesizata Curtea Constitutionala, in cazul in care seful statului va refuza revocarea Laurei Codruta Kovesi, ca rolul ar reveni Guvernului si premierul Dancila trebuie sa isi asume aceasta pozitie, informeaza Mediafax. "Cred ca va ajunge…

- In urma solicitarii exprimate de Liviu Dragnea in Congresul PSD, premierul Viorica Dancila a trimis catre Ministerul de Externe o scrisoare prin care ii solicita lui Teodor Meleșcanu nominalizarea de urgența a ambasadorului Romaniei in Israel și evaluare tuturor ambasadorilor și consulilor, susțin…

- Pe langa faptul ca a reiterat remarca adresata ministrului de Externe inca de la congresul de sambata, aceea de a se formula cat mai rapid o propunere de ambasador pentru Israel, Liviu Dragnea a adus in discutie o evaluare a activitatii reprezentantilor Diplomatiei autohtone. “Astept sa primim de la…

- Germania isi va mentine Ambasada la Tel Aviv, pana in momentul in care va fi gasita o solutie de doua state pentru Israel si Palestina, a declarat Sigmar Gabriel, ministrul german de Externe, relateaza site-ul agentiei Anadolu.