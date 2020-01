Stiri pe aceeasi tema

- Politicianul socialist spaniol Pedro Sanchez a fost reales marti premier al Spaniei, dupa opt luni de criza politica, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro, potrivit MEDIAFAX.Pedro Sanchez a obtinut 167 de voturi favorabile in Camera Deputatiulor din Spania, cu doua voturi mai mult decat…

- Premierul indian Narendra Modi a incercat duminica sa-i linisteasca pe musulmanii din tara, in fata preocuparilor privind noua lege a cetateniei, care a dus la manifestatii violente soldate cu cel putin 25 de morti si a pus presiune asupra guvernului sau nationalist hindus, relateaza AFP si dpa,…

- Duminica dimineata, Gelu Voican Voiculescu, fost vicepremier in Guvernul provizoriu Petre Roman si actual director al Insitutului Revolutiei, a fost vazut la slujba de pomenire din Piata Revolutiei, acolo unde la final vor fi depuse si coroane de flori in memoria eroilor cazuti in 1989. Sambata,…

- Vicepresedintele Bancii Centrale Europene, Luis De Guindos a apreciat ca riscurile unei recesiuni in zona euro sunt "foarte scazute", acum ca economia Germaniei a reinceput sa creasca, transmite The Guardian, potrivit Mediafax.Cu toate acestea, Luis De Guindos crede ca economia germana va…

- Creșterea salariului minim, de la 1 ianuarie 2020, va fi decisa de noul Guvern. La cat ar putea ajunge minimul pe economie Creșterea salariului minim pe economie ramane sa fie decisa de noul Guvern care va veni la Palatul Victoria. Este anunțul facut de Viorica Dancila luni dimineața. Premierul demis…

- Angela Merkel a sosit joi seara pentru o vizita cu caracter economic intr-un New Delhi "in stare de urgenta sanitara" din cauza unui varf de poluare atmosferica alimentata inclusiv de arderile de vegetatie uscata din agricultura.Germania se va angaja cu un miliard de euro in proiecte de…

- Orasul Dresda din estul Germaniei a adoptat o rezolutie prin care este proclamata "stare de urgenta nazista", relateaza DPA, potrivit Agerpres.In rezolutie, adoptata miercuri seara, consilierii locali atrag atentia ca "opiniile antidemocratice, antipluraliste, mizantrope si extremiste de dreapta…

- Un oraș din Germania declara "stare de urgenta nazista”. Ce se intampla in estul țarii Orasul Dresda din estul Germaniei a adoptat o rezolutie prin care este proclamata "stare de urgenta nazista", relateaza DPA. În rezoluţie, adoptată miercuri seară, consilierii…