Premierul Orban va fi șocat! Mâna lui dreaptă demisionează: S-au făcut manipulări Anunțul a fost facut chiar pe pagina de facebook a acestuia. In ceea ce privește motivul pentru care a luat o astfel de decizie, se pare ca aceasta mișcare este de fapt un ”protest” prin care se dorește sancționarea deciziilor luate de liderii județeni liberali. "Domnule prim-ministru Ludovic Orban, va fac cunoscuta retragerea mea din functia de consilier onorific al prim-ministrului. Aceasta vine ca un protest prin care doresc sa sanctionez deciziile politice luate de liderii judeteni ai PNL si a coniventei demonstrate de refuzul domniei voastre de a avea un dialog pe aceasta tema, decizii care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

