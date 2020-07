Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban i-a cerut ministrului Educatiei, Monica Anisie, sa rezolve solocitarile autoritaților locale de a utiliza cladirile in care au fost școli in alte scopuri decat cele legate de...

- Premierul Ludovic Orban a fost in vizita, vineri, la o fabrica privata din Targu Lapuș care produce maști, halate și combinezoane. In curand, fabrica va incepe și producția de maști pentru copii cu varste cuprinse intre 5 și 12 ani. Ca urmare, gazdele au pregatit un moment in care doi copii preșcolari…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, dupa vizita efectuata la Centrul Tehnic Titu al Renault, ca a discutat despre parteneriatul cu Grupul Dacia-Renault si ca a evaluat posibile masuri de sustinere a productiei de masini, anunța AGERPRES.Prim-ministrul nu a dat insa informatii suplimentare…

- Premierul Ludovic Orban asociaza datele alegerilor cu evolutia epidemiei de COVID 19, afirmand ca alegerile locale ar urma sa aiba loc la sfarsitul lui septembrie, inceputul lui octombrie, inainte de valul 2 de imbolnaviri, in timp ce alegerile parlamentare ar putea avea loc cel mai devreme in 6 decembrie.…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca pensiile vor crește in acest an, așa cum era prevazut, insa a precizat ca poate sa spuna in ce procent se va intampla. Potrivit spuselor sale, cuantumul majorarii va fi stabilit in funcție de evoluția economiei. „Dupa cum bine știți, conform pactului de stabilitate,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, ca intentia Guvernului nu este aceea de a aplica politici de austeritate. Precizarile au fost facute dupa participarea la sedinta Grupului de suport tehnico-stiintific privind gestionarea bolilor inalt-contagioase pe teritoriul Romaniei.…

- Premierul Ludovic Orban a vorbit, joi seara, despre relaxarea masurile dupa data de 15 Mai, iar premierul a precizat ca responsabilitatea de a purta masca de protecție in spațiile comune se extinde și la zona de munca/birou. Mai mult, circulația trebuie respectata astfel incat sa nu existe grupuri mai…

- Premierul Ludovic Orban l-a criticat dur pe medicul Adrian Streinu Cercel, care planuia sa ii izoleze pe cei de peste 65 de ani de familiile lor.”Planul acela e o nastrușnicie, o stupiditate mai mare nu am vazut. Documentul ala zici ca e facut in anii 50, la fiecare dupa nevoi, cu statul care se ocupa…