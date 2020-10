Premierul Orban: Purtaţi masca ca să nu fie nevoie de cea de oxigen De asemenea, daca se va ajunge in aceasta situatie, toate scolile din Bucuresti trec in scenariul rosu si se va invata exclusiv online. Premierul Orban, avertisment dur dupa recordul de noi infectari: “Purtati masca de protectie ca sa nu fie nevoie de cea de oxigen!” Primul ministrul nu exclude carantinarea Capitalei, in anumite zone. Declarația a fost facuta dupa un control la sediul DSP București. “E reglementat in hotararea de guvern. Daca e depasita rata de incidenta de 3 la 1000 de cazuri cumulate pe ultimele 14 zile, scolile vor trece in regim de online integral. De asemenea, trebuie facuta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

