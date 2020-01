Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Ludovic Orban are programate joi, in ultima zi a vizitei de lucru pe care o efectueaza la Bruxelles, intalniri cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, dar si cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. In prima parte a zilei, premierul va purta discutii…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a convenit, într-o convorbire telefonica cu Donald Trump, ca Aliații ar putea "contribui mai mult" în Orientul Mijlociu, așa cum a cerut președintele american, scrie AFP.În cadrul acestei convorbiri, Trump i-a "cerut"…

- Secretarul general adjunct al Guvernului Cristi Barbu afirma, intr-o postare pe Facebook, ca au trecut ani buni de cand un prim-ministru al Romaniei nu a mai avut o vizita atat de consistenta la Bruxelles, referindu-se la vizita premierului Ludovic Orban. Barbu subliniaza ca in epoca Dragnea eram…

- Ambasadorii NATO se vor reuni de urgenta luni, la Bruxelles, pentru a discuta situatia creata in Orientul Mijlociu de uciderea la Bagdad a generalului iranian Qassem Soleimani, de o drona americana, a declarat un oficial al organizatiei, transmite Reuters.Citește și: SONDAJ CURS - Sprijin…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, considera ca este greșita poziția președintelui francez Emmanuel Macron, potrivit caruia nu Rusia este principala amenințare la adresa NATO, ci terorismul internațional. Aflat la o conferința de presa la Bruxelles, Stoltenberg a comentat la cererea jurnaliștilor…

- Washingtonul spera ca Turcia si Unitatile de Protectie ale Poporului (YPG) kurde "isi vor lua in serios angajamentele" pentru a pune capat conflictului din nordul Siriei, a declarat vineri secretarul de stat american Mike Pompeo, informeaza AFP. Seful diplomatiei americane a facut aceasta declaratie…