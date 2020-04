Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca masura somajului tehnic pentru bugetari nu mai este una de actualitate, avand in vedere ca se apropie finalul starii de urgenta, si a adaugat ca "o mare parte din sectorul public este foarte puternic turat" in prima linie a combaterii efectelor produse de pandemia…

- Guvernul renunța la șomajul tehnic pentru bugetari pentru ca ne apropiem de finalul starii de urgenta. Premierul Orban a anunțat, joi, ca renunta la ideea somajului tehnic pentru bugetari pentru ca “ne apropiem de finalul starii de urgenta”. Intrebat despre taierea salariilor bugetarilor cu 25%, Orban…

- Reprezentanții Sindicatului Național al Grefei Judiciare trage un semnal de alarma in privința funcționarii sistemului judiciar dupa incetarea starii de urgența. Este vorba de amenzile aplicate pentru nerespectarea restricțiilor impuse prin ordonanțele militare. Multe dintre ele vor fi contestate in…

- Masura somajului tehnic de 15 zile pentru angajatii din sectorul bugetar se va aplica doar pe perioada starii de urgenta, acestia urmand sa primeasca 75% din salariul mediu brut, fara alte sporuri, a declarat joi seara, in direct la TVR1, premierul Ludovic Orban.

- Profesorii nu vor fi afectati de noul cadru pe care Guvernul il gandeste pentru sectorul bugetar, care prevede o perioada de lucru de 15 zile urmata de alte 15 zile de somaj tehnic, a anuntat premierul Ludovic Orban la Radio Romania.

- Aseara, la postul de televiziune B1, primul ministru Ludovic Orban a anuntat la emisiunea Dosar de politician ca Guvernul pregateste un mecanism de somaj tehnic la stat.Astvel potrivit lui Ludovic Orban angajatii vor lucra 15 zile si vor sta tot atatea acasa, urmand sa fie platiti cu 75 din salariul…

- Guvernul a modificat procedura pentru somajul tehnic, a anuntat vineri Ionel Danca, seful Cancelariei prim-ministrului, precizand ca nu mai este nevoie de certificatul pentru situatii de urgenta.

- "Este o propunere diferita de ce s-a intamplat in 2010 si cred ca am invatat multe din criza din 2008-2010. Astazi statul va sustine, bine, cetatenii, prin noi, ii vor sustine pe ceilalti cetateni care trec prin aceasta perioada dificila. Vor fi niste conditii. In principal vor fi acele societati…