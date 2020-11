Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban, vizita oficiala in Israel FOTO: gov.ro O delegatie guvernamentala, condusa de premierul Ludovic Orban, a ajuns în Israel pentru o vizita oficiala. Din delegația guvernamentala fac parte ministrul de externe, Bogdan Aurescu și ministrul apararii, Nicolae…

- Premierul Ludovic Orban va efectua, saptamana viitoare, o vizita oficiala in Israel, in cadrul careia se va intalni cu premierul Benjamin Netanyahu, vicepremierul si presedintele acestei tari, pentru a discuta despre imbunatatirea relatiilor intre cele doua state si cresterea schimburilor comerciale.…

- Curtea Constituționala a Romaniei a respins, joi, sesizarea Guvernului și decis ca alocațiile copiilor trebuie dublate și nu crescute etapizat, au declarat, surse judiciare. Judecatorii CCR au decis respingerea sesizarii Guvernului privind legea care respinge Ordonanta de urgenta ce prevede cresterea…

- Premierul Ludovic Orban, pe șantierul Salii Polivalente din Pitești. Miercuri, premierul Ludovic Orban a fost vizita de lucru pe șantierul Salii Polivalente din Pitești. Lucrarea, in valoare de aproximativ 90 de milioane de lei, este finanțata de Guvernul Romaniei, prin Compania Nationala de Investiții.…

- Premierul Ludovic Orban spune despre decizia Curții Constiuționala a Romaniei ca nu este “in devafoarea PNL sau a Guvernului”, cu toate ca judecatorii au respins cu unanimitate cererea formulata de primul-ministru si a constatat ca nu exista un conflict juridic de natura constituționala intre Guvern…

- Premierul Ludovic Orban a declarat duminica, la Bistrita, ca nimeni nu s-a exprimat vreodata ca vrea sa amane inceperea scolii si ca scoala va incepe la 14 septembrie, iar alegerile vor avea loc la 27 septembrie, transmite News.ro.Pe 4 septembrie, Ludovic Orban a lansat un scenariu conform caruia elevii…

- Premierul Ludovic Orban, presedintele PNL, anunta ca motiunea de cenzura depusa de PSD este in afara cadrului constitutional, iar parlamentarii PNL nu vor intra in sala la vot, informeaza Hotnews.ro. "Din ce am simțit, cei de la PSD vor sa treaca aceasta moțiune. Daca nu ar fi vrut, nu ar fi trebuit…

- Premierul Ludovic Orban „este disperat sa ramana in functie” si „se agata de niste tertipuri juridice”, a afirmat joi liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis. „Este un gest de iresponsabilitate sa-l pastram pe Ludovic Orban in functia de prim ministru, pentru ca, in aceasta situatie de criza sanitara…