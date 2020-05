Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca deschiderea bisericilor este in discuție, ca se analizeaza factorii de risc epidemiologic, ca aceste analize vor continua și asupra efectelor relaxarii de dupa 15 mai dar, cel mai probabil, atunci cand se va lua decizia deschiderii Bisericilor, slujbele se vor…

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni seara, intr-o conferinta de presa, ca din februarie pana in prezent, aproape 1,3 milioane de romani s-au intors in tara."Din 23 februarie, in Romania s-au intors 1.279.000 de cetateni, cei mai multi din tari europene cu un numar mare de cazuri de infectare",…

- Premierul Ludovic Orban anunta ca dupa data de 15 mai, cand se vor relaxa restrictiile, hotelurile se vor redeschide, insa in privința restaurantelor autoritațile fac inca analize pentru a stabili daca acestea pot relua...

- Primarul Timisoarei anunța marti ca vor fi date amenzi, dar dupa ce vor exista trei zile de grație in care nu se vor da decat avertismente. De dimineața, nici Poliția Locala Timișoara nu a știut sa spuna care o sa fie amenda. Iohannis anunta de cand DECLARATIA nu va mai fi obligatorie la iesirea…

- Premierul Ludovic Orban a vorbit miercuri seara despre ordonanța de urgența care-i vizeaza pe bugetari și a declarat ca unii bugetari ar putea lucra 15 zile, prin rotație, iar apoi sa stea acasa pe bani mai...

- Premierul Ludovic Orban considera ca nu poate fi impusa obligativitatea purtarii mastilor atata timp cat nu exista posibilitatea ca fiecare cetatean sa poate cumpara astfel de masti si acestea sa fie achizitionate la preturi decente.

- Premierul Ludovic Orban a spus, marți, ca singurele teste concrete sunt cele PCR, iar testele rapide au o marja de eroare de 20%. Premierul a precizat ca obiectivul este sa fie testați pana la 2.500 de oameni pe...

- Premierul Ludovic Orban anunta ca Guvernul si STS dezvolta o aplicatie pentru supravegherea electronica a romanilor aflati in izolare sau carantina, pentru ca persoanele care nu respecta masurile sa fie depistate mai usor."Impreuna cu STS punem la punct o aplicatie care sa ne permita monitorizarea…