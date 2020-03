Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii propusi in Cabinetul Citu au fost audiati timp de trei zile in comisiile parlamentare de specialitate, noua dintre ei primind aviz pozitiv, ceilalti sapte fiind avizati negativ de deputati si senatori, potrivit Agerpres. Au primit aviz pozitiv din partea comisiilor parlamentare Nicolae Ciuca…

- Joi este a ultima zi de audiere in comisiile parlamentare ale miniștrilor propuși in Guvernul Cițu. In primele doua zile de audieri, cinci din cei 12 propuși au primit aviz favorabil, in forurile legislative de specialitate, informeaza Mediafax. In prima zi de audieri, Nicolae Ciuca la Aparare, Adrian…

- ​Audierile ministrilor propusi pentru Guvernul Florin Cîtu încep marți și vor continua miercuri si joi. Singura schimbare fața de Guvernul Ludovic Orban este la Ministerul Finantelor, unde propus este Lucian Ovidiu Heius, transmite Mediafax.„Am adoptat calendarul de audiere a ministrilor…

- Romanii se vor putea trata gratuit la clinicile private. In ce condiții va fi posibil Romanii care vor avea probleme grave de sanatate se vor putea trata la clinici private, fara sa plateasca nimic, daca sunt asigurați in sistemul public. Asta, după ce Guvernul a aprobat marți seară,…

- Daniel Suciu catalogheaza gestul lui Victor Costache drept conflict de interese"Ministrul Sanatatii trebuie sa fie demis de urgenta sau, cu aceeasi urgenta, trebuie sa isi dea demisia. Nu se poate ca, la trei zile dupa ce a fost numit ministru, acest domn, profesionist poate, sa semneze un contract…

- Comitetul interministerial pentru monitorizarea si managementul potentialelor infectii cu noul coronavirus se reuneste, luni, la sedinta urmand a participa si ministrul Sanatatii, Victor Costache. Marti este asteptat in tara un ansamblu de 25 de artisti care au fost intr-un turneu in China.Citește…

- Guvernul Orban petrece inainte de Revelion. Pe 30 decembrie toti ministrii in frunte cu Ludovic Orban vor pleca la munte. Este prima oara cand membrii guvernului petrec impreuna de sarbatori, informeaza Romania TV.Membrii Guvernului Orban vor petrece la final de an pe Valea Prahovei. Pe 30…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca premierul Ludovic Orban trebuie sa vina cu Legea bugetului in Parlament pentru a fi dezbatuta. Ponta arata ca banii taiați de Guvern de la Sanatate și Educație pot fi trecuți in buget prin amendamente ale parlamentarilor.Citește și: Guvernul taie…