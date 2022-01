Stiri pe aceeasi tema

- Premierul neo-zeelandez Jacinda Ardern a anuntat, duminica, faptul ca si-a anulat nunta din cauza noilor restrictii decise de guvernul sau pentru a face fata recrudescentei pandemiei de coronavirus, scrie News.ro . “Nunta mea nu va avea loc”, a spus Ardern, dupa ce a detaliat noile restrictii care includ…

- Inceputul de an 2022 vine cu noi restrictii in Grecia pentru perioada 3-16 ianuarie, din cauza Omicron, dupa ce luni s-a inregistrat un nou record de cazuri de Covid: 9.284 si 66 de decese. Populația este obligata sa poarte masca de protectie la supermarket, in mijloacele de transport in comun si…