Stiri pe aceeasi tema

- Aniversarea Hanuca, sarbatoare care marcheaza celebrarea triumfului luminii asupra intunericului, reafirma credinta ca libertatea si dreptatea vor fi mereu mai presus decat ura si intoleranta, a declarat presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu. “Hanuka prilejuieste si de aceasta data o binevenita…

- Sarbatoarea Hanuka reprezinta lumina si biruinta, iar cei care aprind lumanarile de Hanuka sunt impreuna pentru a cinsti memoria celor jertfiti pentru libertate si unitate, fiind celebrate totodata valorile spirituale ale poporului evreu – solidaritatea, intalnirea dintre religii si culturi, dialogul…

- "Hanuka prilejuieste si de aceasta data o binevenita ocazie de a evidentia valorile pretuite de veacuri si traditiile inradacinate profund in structura poporului evreu. In acest cadru festiv consider binevenit sa reamintesc faptul ca tarile noastre se bucura de relatii puternice, consolidate prin incredere…

- Premierul Nicolae Ciuca și președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, au participat impreuna duminica, la Opera Naționala, la ceremonia de aprindere a primei lumanari de Hanuka, una dintre cele mai importante sarbatori ebraice, informeaza Agerpres . „Cu prilejul sarbatorii Hanuka doresc sa transmit…

- „Cu prilejul Sarbatorii Hanuca, doresc sa transmit urarile mele sincere de pace și prosperitate tuturor membrilor comunitații evreiești din Romania. Sarbatoarea Hanuca reprezinta pentru comunitațile evreiești lumina și biruința. Hanuca ne amintește ca speranța și credința ne fac mai puternici. Felicit…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a participat, duminica, la festivitatea organizata la Opera Naționala București cu ocazia Sarbatorii Hanuca, despre care spune ca „reprezinta pentru comunitațile evreiești lumina și biruința”. „Cu prilejul Sarbatorii Hanuca, doresc sa transmit urarile mele sincere…

- Premierul Romaniei Nicolae Ciuca va participa, duminica, 28 noiembrie, la Concertul Extraordinar de Hanuka, gazduit de Opera Naționala București, unde va performa Orchestra Andaluza din Israel a anunțat, sambata, biroul de presa al Ambasadei Israelului in Romania, Alina Vlad. Evenimentul care va incepe…

- Peste 400 de migranți in special irakieni si iranieni, au fost arestati in Germania in apropierea frontierei poloneze, au anuntat astazi, polițiștii cu rol de prevenire a traficului de migranți, noteaza AFP, citata de Agerpres. Cei mai mulți dintre ei proveneau din Siria și Yemen. Unii dintre ei au…