Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca i-a primit, la Palatul Victoria, pe senatorii americani Richard Durbin și Jeanne Shaheen, ocazie cu care a fost analizata situația securitații din Regiunea Marii Negre, in urma agresiunii militare ruse asupra Ucrainei.

- Premierul Nicolae Ciuca a primit-o, miercuri, la Palatul Victoria, pe Kathleen Ann Kavalec, ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti. Discuția a vizat temele majore ale relatiei bilaterale de Parteneriat Strategic.

- Premierul Romaniei s-a intalnit astazi, la Palatul Victoria, cu directorul executiv al Fondului Monetar Internațional, Paul Hilbers. In cadrul intalnirii a fost analizata evoluția economiei Romaniei, in contextul crizelor din ultimii ani.

- Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit marti, la Palatul Victoria, cu reprezentantii companiei Romgaz, pentru a analiza aspecte privind productia de gaze naturale si punerea in productie de noi sonde, informeaza un comunicat al Guvernului.

- Premierul Nicolae Ciuca face o vizita oficiala in Coreea de Sud, in aceasta saptamana, in perioada 21 – 23 decembrie, alaturi de mai multi ministri, de directorul general al S.N Nuclearelectrica S.A si de o delegatie parlamentara condusa de Marcel Ciolacu. Seful Guvernului de la Bucuresti va avea o…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a avut luni, la Palatul Victoria, o intrevedere cu presedintele Confederatiei Elvetiene, Ignazio Cassis, aflat in vizita oficiala in Romania, principalele teme abordate in cadrul discutiilor fiind aprofundarea cooperarii bilaterale, cadrul relatiilor

- Vicepremierul Nicu Popescu a vorbit despre situația de securitate din regiunea Marii Negre cu secretarul general al Organizației pentru Cooperare Economica la Marea Neagra (OCEMN), ambasadorul Lazar Comanescu. In contextul in care țara noastra deține președinția in exercițiu a OCEMN, oficialul moldovean…