Stiri pe aceeasi tema

- „Estimarile Comisiei Europene privind imbunatațirea substanțiala a perspectivei de creștere economica a Romaniei, de la 3,9% la 5,8% in acest an, ofera un plus de incredere investitorilor romani și straini.Faptul ca intr-un an atat de complicat, Romania a reușit sa-și pastreze atractivitatea ca destinație…

- Premierul Nicolae Ciuca afirma ca Romania ramane ”o destinatie atractiva pentru investitorii din afara granitelor, iar economia noastra ofera noi oportunitati pentru antreprenori” si ca Guvernul este ”un partener onest al mediului de afaceri. ” Șeful Executivului a precizat ca, de la inceputul anului…

- ”Romania ramane o destinatie atractiva pentru investitorii din afara granitelor, iar economia noastra ofera noi oportunitati pentru antreprenori. Cresterea cu aproape o treime a numarului firmelor cu capital strain nou deschise in tara noastra in primele noua luni ale acestui an, comparativ cu aceeasi…

- Guvernul dezbate, in sedinta de vineri, un proiect de act normativ privind infiintarea unei agentii care sa promoveze exporturile si sa incurajeze investitiile straine in Romania. Guvernul va aproba de asemenea, doua Hotarari prin care aloca fonduri pentru modernizarea garniturilor feroviare si pentru…

- „Prima transa de 2,6 miliarde de euro din PNRR, platita azi de Comisia Europeana, reprezinta confirmarea indeplinirii obiectivelor asumate de Romania si acopera reforme ce contribuie la tranzitia digitala, mobilitate sustenabila, decarbonizare, audit si control, educatie si sanatate, dar si masuri preliminare…

- Premierul Nicolae Ciuca a precizat, la reuniunea Comitetului interministerial de coordonare a PNRR, ca a doua cerere de finantare va fi transmisa Comisiei Europene pana la finalul lunii octombrie, fiind vorba de 51 de tinte si jaloane din Planul National de Redresare si Rezilienta. Cererea are o…

- Premierul Nicolae Ciuca a afiurmat ca faptul ca au reusit in ultimele luni sa deschidem linii de finantare din PNRR in mai multe domenii – eficienta energetica, infrastructura de transport si educativa, modernizarea institutiilor publice – este dovada faptului ca lucrurile merg in directia buna. ”Finantarile…

- Inca doua jaloane din PNNR atinse de Guvernul Romaniei! Am adoptat, vineri, Ordonanta de Urgenta prin care am creat cadrul legal care permite accesarea fondurilor europene in relatie directa cu obtinerea de rezultate in implementarea reformelor si investitiilor publice, stabilite prin Componenta 15-Educatie,…