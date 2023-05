Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de interventii la specia de urs brun in Romania a fost, in 2021, de 560, din care 84% a insemnat alungare si doar 4,5% eliminarea exemplarelor periculoase, a spus ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, precizand ca Ordonanta 81 nu a fost un macel.

- Guvernul de la Varsovia a decis sa interzica importurile de cereale si alte produse alimentare din Ucraina, pentru a proteja sectorul agricol din Polonia, a anuntat sambata Jaroslaw Kaczynski, seful partidului aflat la guvernare (PiS), transmite Reuters, preluata de Agerpres. Dupa invazia ruseasca,…

- Peste 80% dintre interventiile in ceea ce priveste ursul brun sunt de alungare si aproximativ 10% sunt interventii de relocare, in doi ani, din totalul de peste 500 de interventii in baza Ordonantei 81, a declarat, miercuri, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, citat de Agerpres.

- Uniunea Europeana a aprobat alocarea a 2 miliarde de euro pentru achizitionarea si livrarea de munitii de artilerie Ucrainei, iar Romania sprijina acest demers, a anunțat vineri, 24 martie, Administrația Prezidențiala.Președintele Klaus Iohannis, care a participat la reuniunea Consiliului European și…

- Romania nu a sustinut propunerea de Directiva de la Bruxelles, in forma sa initiala, care ar fi adus fermierilor mai multe restrictii si le-ar fi impus o povara suplimentara, administrativa si financiara in procesul de reducere la scara larga a emisiilor de metan si amoniac, precizeaza ministrul Mediului,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, luni, consultari politice bilaterale cu ministrul Afacerilor Externe lituanian, Gabrielius Landsbergis, cu prilejul vizitei oficiale pe care o efectueaza la Vilnius, obiectivul principal al discutiilor fiind acela de identifica noi modalitati de…

- Biodiversitatea Deltei Dunarii nu a fost afectata in prezent de lucrarile de dragare facute de Ucraina pe canalul Bistroe, iar primele masuratori cu privire la debitul Dunarii au fost finalizate pe brațul Chilia si pe sectiunile apelor teritoriale ale Romaniei, a declarat, joi, la finalul sedintei de…

- Ministrul apararii nationale, Angel Tilvar, si seful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu, au participat marti, 14 februarie, la Reuniunea Grupului de contact pentru Ucraina, care a avut loc la Bruxelles in marja Reuniunii ministrilor apararii din statele membre ale NATO. Potrivit MApN,…