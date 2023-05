Stiri pe aceeasi tema

- Confederatia Nationala Sindicala „Cartel ALFA” inglobeaza peste jumatate de milion de lucratori, iar președintele Bogdan Hossu a lansat un atac dur la adresa ministrului PSD al Muncii, Marius Budai, solicitandu-i din nou sa renunțe la funcție.

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a explicat vineri, la Antena 3 CNN, ce salarii vor fi majorate in Educatie, pentru ca nu este vorba de profesori, iar cat ii priveste pe acestia, pare sa nu existe un punct comun in momentul de fata intre ei si guvern.

- Premierul Nicolae Ciuca cere ințelegere din partea sindicatelor din educație. Acesta a spus miercuri ca i-a rugat pe reprezentanții din sindicate sa ințeleaga ca „orice intervenție a noastra acum va trebui dupa aceea corectata prin legea salarizarii”. „Am avut intalniri cu conducerea sindicatelor din…

- Raluca Turcan (PNL), fosta ministra a Muncii, susține ca ministrul Marius Budai ar fi trebuit sa urgenteze pregatirea legii salarizarii unitare, dar și alte proiecte de lege importante, cum sunt pensiile speciale și pensiile publice.

- In timp ce profesori au anunțat ca inchid școlile, ministrul cu banii a pornit o rafuiala politica. Marius Budai susține ca salariile profesorilor au fost majorate doar de PSD, iar in timpul guvernarii liberale ei nu au primit niciun leu in plus la finalul lunii. „Soluția pentru dascali nu este a ministrului…

- Ministrul Muncii, Marius Budai (PSD), a declarat miercuri, la Antena 3, dupa ce sindicatele din educație au anunțat ca profesorii intra in greva generala in toate școlile din țara incepand cu 22 mai, ca salariile nu se pot majora de pe o zi pe alta.„Nu putem sa modificam brusc salariile fara sa afectam…

- „Am avut o discutie si la sfasitul lui decembrie 2022, am avut o hotarare de Guvern, am discutat cu partenerii sociali in Consiliul National Tripartit, unde s-a crescut salariul minim de la 2550 la 3000 de lei, cu 200 de lei in cadrul celor 3.000 de lei nefiscalizati, a inteles si statul sa vina in…