- Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) au publicat sambata imagini cu forțe terestre implicate in operațiunile din Fașia Gaza in timpul nopții, relateaza publicația The Times of Israel, adaugand ca operațiunile continua și astazi.In imaginile publicate de IDF pe rețeaua X, fostul Twitter, apar trupe…

- Intr-un discurs transmis in direct, premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a declarat ca toți militanții Hamas sunt "condamnați" și ca armata se pregatește pentru intervenția terestra, cu scopul de a distruge capabilitațile militare și guvernamentale ale Hamas.

- Dupa o aparenta amanare continua a lansarii invaziei la sol a armatei israeliene in Fașia Gaza, premierul Benjamin Netanyahu a declarat miercuri, 25 octombrie, intr-un discurs adresat națiunii, ca incursiunea terestra va avea loc, relateaza The Times of Israel.Netanyahu a spus, in discursul sau televizat,…

- Israelul isi continua atacurile asupra Fasiei Gaza, in timp ce ia in considerare o incursiune terestra in Gaza, a carei populatie civila nu are unde sa fuga si nici unde sa se adaposteasca de bombe. Israelul a desfasurat 35 de batalioane in sud, gata sa intre in Fasia Gaza, daca guvernul decide acest…

- In Israel s-a format un asa-numit guvern de razboi, care a unit toate fortele politice in lupta cu Hamas. Premierul Netanyahu a declarat ca niciun membru al organizatiei teroriste nu va mai ramane in viața, iar armata se pregateste de o incursiune terestra.

- Donald Trump l-a criticat pe prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu in legatura cu ceea ce fostul presedinte al SUA a descris drept o proasta pregatire pentru atacul declansat sambata de militantii miscarii palestiniene Hamas, atac in care au murit cel putin 1.200 de oameni in Israel, informeaza…

- Confruntarile armate dintre Israel și gruparea Hamas au continuat pentru a cincea zi. Miercuri, Israelul a anunțat ca a distrus „capacitațile de detectare aeriana” ale Hamas și a bombardat și casa familiei lui Mohammed Deif, liderul militar al Hamas din spatele atacului asupra Israelului, ucigand mai…

- Confruntarile armate dintre Israel și gruparea Hamas continua pentru a treia zi. Luptatorii palestinieni au lansat rachete care au vizat mai multe orașe israeliene și Aeroportul Internațional Ben Gurion din Tel Aviv. La randul sau, Israelul au atacat din nou luni, dupa ce in noaptea de duminica spre…