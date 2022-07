Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Presedintele Italiei, Sergio Mattarella, a dizolvat Parlamentul, la cateva ore dupa ce a acceptat demisia premierului Mario Draghi. In aceasta seara urmeaza sa fie decisa si data alegerilor anticipate. Corespondenta RRA, Elena Postelnicu, aminteste ca seful executivului de la Roma a renuntat…

- Presedintele Italiei, Sergio Mattarella, a acceptat demisia premierului Mario Draghi și a intregului cabinet de miniștri. Insa Draghi ramane in funcție pana la numirea unui nou Guvern și nu se știe daca parlamentul va fi dizolvat sau vor fi organizate alegeri anticipate.

- Premierul Italiei, Mario Draghi, și-a prezentat demisia președintelui republicii, Sergio Mattarella. Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina cu referire la serviciul de presa al Cancelariei președintelui Italiei. "Președintele Italiei, Sergio Mattarella, l-a primit astazi pe premierul Italiei, Mario…

- In Italia, este asteptata astazi dizolvarea Parlamentului de catre presedintele Sergio Mattarella, care a acceptat demisia premierului Mario Draghi. Draghi a recurs la acest gest dupa ce, ieri, trei partide din propria sa coalitie nu au participat la votul de incredere pe care il ceruse Senatului. Presedintele…

- La o zi dupa destramarea coaliției sale guvernamentale, premierul italian Mario Draghi și-a prezentat joi demisia președintelui Sergio Mattarella, deschizand calea pentru alegeri anticipate in septembrie sau octombrie. Premierul italian Mario Draghi și-a prezentat joi, 21 iulie, demisia președintelui…

- Premierul Italiei, Mario Draghi, si-a prezentat demisia, joi dimineata, cu ocazia intalnirii cu presedintele Sergio Mattarella, dar va ramane la conducerea Guvernului interimar pana la organizarea alegerilor parlamentare anticipate, in septembrie sau octo

- Intr-un comunicat, președinția italiana a anunțat joi seara ca președintele Sergio Mattarella a refuzat demisia primului ministru Mario Draghi. Acesta iși anunțase in cursul aceleiași zile intenția de a-și prezenta demisia dupa ce formațiunea politica M5S (Mișcarea 5 Stele), membra a coaliției guvernamentale…

- Presedintele Italiei, Sergio Mattarella, a respins, joi seara, demisia premierului Mario Draghi, cerandu-i sa revina in Parlament pentru a verifica daca mai are sau nu majoritate, in ceea ce este un efort de evitare a alegerilor anticipate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…