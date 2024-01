Premierul Marcel Ciolacu: Ne exprimam solidaritatea noastra cu poporul Japoniei in aceste momente dificile“

Stiri pe aceeasi tema

- ”In numele Guvernului, transmit cele mai profunde condoleante familiilor care si-au pierdut apropiatii in cutremurul devastator si doresc o recuperare rapida pentru cei raniti. Ne exprimam solidaritatea cu poporul japonez in aceste momente dificile”, a transmis, marti, premierul Marcel Ciolacu, mesajul…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis marti un mesaj de condoleante pentru victimele cutremurului din Japonia. ”Romania este alaturi de cetatenii din Japonia, in aceste momente dificile”, a afirmat seful statului.”Romania este alaturi de cetatenii din Japonia, in aceste momente dificile”, a scris presedintele…

- Primarul capitalei, Ion Ceban, a venit cu un mesaj de condoleanțe, dupa atentatul din Praga. „In aceste momente dificile ne solidarizam cu poporul ceh și transmitem ganduri de compasiune și susținere tuturor familiilor indurerate”, a scris edilul.

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis in numele Guvernului Romaniei, condoleante familiilor victimelor atacului armat de la Praga. Profund intristat de atacul ingrozitor din Praga de la Universitatea Carolina. In acest moment tragic, in numele Guvernului Romaniei, transmit sincerele mele condoleante familiilor…